Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Гейгельский район

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Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Гейгельский район.

Как сообщает Report, сначала глава государства посетил возведенный в центре города Гейгель памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Гейгельского района Ариф Сеидов проинформировал президента Ильхама Алиева о созидательной работе и благоустройстве, проведенных на территории, где расположен памятник. Было сообщено, что это одно из любимых мест отдыха как жителей района, так и гостей Гейгеля.