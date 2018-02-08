Президент Азербайджана: Экономическая мощь нашей страны укрепляет и нашу независимость

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "Устойчивое развитие экономики страны в будущем связано с ненефтяным сектором. 2018 год также будет годом стремительного развития".

Как сообщает Report, об этом на VI съезде правящей Партии Ени Азербайджан (ПЕА) сказал председатель партии, президент Ильхам Алиев.

Глава государства рассказал о значении глобальных проектов, в которых участвует Азербайджан, в том числе Южного Газового Коридора: "Экономическая мощь, которой обладает наша страна, укрепляет также нашу независимость. Самая большая наша ценность - это независимость, и основателем нашей независимости является общенациональный лидер Гейдар Алиев. Наша страна успешно идет этим путем".