О нас

Презентована "Карта сейсмической опасности территории Азербайджана"

Презентована "Карта сейсмической опасности территории Азербайджана" 19:18
Внутренняя политика
27 ноября 2024 г. 19:48
Презентована Карта сейсмической опасности территории Азербайджана

В Республиканском Центре Сейсмологической Службы при НАНА состоялась презентация и обсуждение "Карты сейсмической опасности территории Азербайджана".

Как сообщает Report, карта была составлена на основе новых подходов к расчету сейсмической опасности для территории Азербайджана совместно с Университетом Виктории (Канада), Постоянным комитетом по сейсмостойкому проектированию Национальных строительных норм Канады, Национальной лабораторией "Lawrence Livermore" (США), Мичиганским государственным университетом (США) и Институтом наук о Земле Государственного университета Ильи и Национальным центром сейсмологического мониторинга Грузии.

При обсуждении карты были представлены новые подходы к оценке сейсмической угрозы для страны.

После обсуждений было принято решение о публикации карты.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фото“Azərbaycan ərazisinin seysmik təhlükə xəritəsi”nin təqdimatı və müzakirəsi keçirilib

Другие новости из категории

Результаты муниципальных выборов будут объявлены до 23 февраля 2025 года
Результаты муниципальных выборов будут объявлены до 23 февраля 2025 года
27 ноября 2024 г. 18:08
Размещение списков избирателей на информационных стендах завершится до 25 декабря
Размещение списков избирателей на информационных стендах завершится до 25 декабря
27 ноября 2024 г. 17:48
ЦИК назвал крайний срок приема заявок на получение спецразрешений для муниципальных выборов
ЦИК назвал крайний срок приема заявок на получение спецразрешений для муниципальных выборов
27 ноября 2024 г. 17:31
Секретарь ЦИК: Прием документов кандидатов на муниципальных выборах начнется 10 декабря
Секретарь ЦИК: Прием документов кандидатов на муниципальных выборах начнется 10 декабря
27 ноября 2024 г. 17:23
Председатель ЦИК призвал политические партии к активному участию в муниципальных выборах
Председатель ЦИК призвал политические партии к активному участию в муниципальных выборах
27 ноября 2024 г. 16:59
ЦИК создал рабочую и экспертную группы по муниципальным выборам
ЦИК создал рабочую и экспертную группы по муниципальным выборам
27 ноября 2024 г. 16:38
Начинается прием документов для наблюдения за муниципальными выборами
Начинается прием документов для наблюдения за муниципальными выборами
27 ноября 2024 г. 16:34
Утвержден Календарный план основных действий и мероприятий по выборам в муниципалитеты
Утвержден Календарный план основных действий и мероприятий по выборам в муниципалитеты
27 ноября 2024 г. 16:19
Муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января
Муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января
27 ноября 2024 г. 16:07
Ректор Нахчыванского института учителей освобожден от должности
Ректор Нахчыванского института учителей освобожден от должности
27 ноября 2024 г. 15:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi