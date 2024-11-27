Презентована "Карта сейсмической опасности территории Азербайджана"

19:18

В Республиканском Центре Сейсмологической Службы при НАНА состоялась презентация и обсуждение "Карты сейсмической опасности территории Азербайджана".

Как сообщает Report, карта была составлена на основе новых подходов к расчету сейсмической опасности для территории Азербайджана совместно с Университетом Виктории (Канада), Постоянным комитетом по сейсмостойкому проектированию Национальных строительных норм Канады, Национальной лабораторией "Lawrence Livermore" (США), Мичиганским государственным университетом (США) и Институтом наук о Земле Государственного университета Ильи и Национальным центром сейсмологического мониторинга Грузии.

При обсуждении карты были представлены новые подходы к оценке сейсмической угрозы для страны.

После обсуждений было принято решение о публикации карты.