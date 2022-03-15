Премьер-министр: У Азербайджана достаточно запасов зерна

Азербайджан импортирует зерно, в овновном, из России.

Азербайджан импортирует зерно, в оcновном, из России.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов в ходе обсуждения отчета Кабинета министров о деятельности в 2021 году на сегодняшнем заседании парламента.

По его словам, экспортные пошлины российского правительства были повышены с 28 до 34 долларов: “В прошлом году по поручению президента правительство Азербайджана предоставило импортерам субсидии до 75 млн манатов”.

Премьер-министр сказал, что у Азербайджана достаточно запасов зерна: "Мы работаем над тем, чтобы иметь достаточные запасы зерна. Однако деталей я раскрывать не буду”.