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Премьер-министр: У Азербайджана достаточно запасов зерна

Премьер-министр: У Азербайджана достаточно запасов зерна Азербайджан импортирует зерно, в овновном, из России.
Внутренняя политика
15 марта 2022 г. 17:14
Премьер-министр: У Азербайджана достаточно запасов зерна

Азербайджан импортирует зерно, в оcновном, из России.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов в ходе обсуждения отчета Кабинета министров о деятельности в 2021 году на сегодняшнем заседании парламента.

По его словам, экспортные пошлины российского правительства были повышены с 28 до 34 долларов: “В прошлом году по поручению президента правительство Азербайджана предоставило импортерам субсидии до 75 млн манатов”.

Премьер-министр сказал, что у Азербайджана достаточно запасов зерна: "Мы работаем над тем, чтобы иметь достаточные запасы зерна. Однако деталей я раскрывать не буду”.

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Версия на английском языке PM: Azerbaijan has enough grain reserves
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Azərbaycanın kifayət qədər taxıl ehtiyatı var”

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