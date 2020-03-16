Премьер-министр дал поручения руководителям госструктур в связи с коронавирусом

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо руководителям центральных и местных органов исполнительной власти и государственных структур.

Как сообщает Report, в письме руководителям госструктур поручено обеспечить организацию борьбы против COVID-19 и строго проконтролировать выполнение поручений.

1. Отдать предпочтение проведению заседаний, совещаний и собраний только через телефонную связь (селекторную), мобильный телефон и Интернет;

2. При возможности рассмотреть вопрос дистанционной работы сотрудников;

3. Применять льготные условия лицам старше 60 лет и женщинам, имеющим на попечении несовершеннолетних детей;

4. В случае гриппа, простуды, усталости и других подобных случаев у работников или членов их семей запретить выход на работу таких работников;

5. Прекратить все командировки, кроме особо необходимых случаев. В случаях особой необходимости со стороны руководителей государственных органов и структур направить обоснованное официальное обращение в оперативный штаб для получения согласия;

6. Прекратить официальные визиты сотрудников в зарубежные страны;

7. Соблюдать следующие правила, касающиеся приема граждан:

7.1 отменить групповой и индивидуальный приемы граждан в приемной;

7.2. oстановить выездные приемы на местах;

7.3. обеспечить непрерывный прием обращений граждан только посредством электронной и телефонной связи, c этой целью определить электронные и телефонные адреса и номера в каждом органе и структуре, а также обеспечить непрерывную работу горячих линий;

7.4 определить ответственных сотрудников в каждом органе и структуре с целью получения электронных и обращений по телефону;

7.5 при возможности, организовать предоставление гражданам выездных услуг;

7.6. обеспечить осведомленность граждан об указанных мерах;

7.7. центральные и местные органы исполнительной власти и государственные структуры должны относиться к обращениям граждан с особой чувствительностью.

8. Поручить работникам быть социально ответственными, избегать контактов с другими людьми без особых потребностей и принимать все меры предосторожности для поддержки предотвращения распространения вируса.