​Премьер-министр: Азербайджан достигнет большего в предстоящие годы

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"Итоги выборов 11 апреля 2018 года еще раз доказали, что азербайджанское общество с честью справилось с многолетними суровыми испытаниями и остается верным политике Гейдара Алиева, завоевавшего высокое доверие".

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Новруз Мамедов написал в своей статье "Феномен опередивший время - гений Гейдара Алиева".

"Признанный лидером абсолютного большинства в обществе президент Ильхам Алиев уверенно, неустанно и решительно работает на пути реализации поставленных стратегических целей для перспективного развития и превращения Азербайджан в самое развитое и современное государство в ближайшие годы. Нет никаких сомнений в том, что независимый Азербайджан достигнет еще большего в предстоящие годы", - добавил Н.Мамедов.