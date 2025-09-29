Премьер Азербайджана подписал решение о проектах бюджета на 2026 год

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение по проекту государственного и консолидированного бюджетов на 2026 год, а также показателям консолидированного бюджета на последующие три года.

Как сообщает издание Report, документ также включает концепцию экономического и социального развития Азербайджана на 2026 год и прогнозные показатели на трехлетний период.

Данным решением утверждены "Проекты государственного и консолидированного бюджетов Азербайджанской Республики на 2026 год и показатели консолидированного бюджета на последующие три года", а также "Концепция экономического и социального развития Азербайджанской Республики на 2026 год и прогнозные показатели на последующие три года".

Согласно решению, указанные в первой части документы вместе с другими материалами, предусмотренными статьей 12 закона "О бюджетной системе", будут представлены Президенту Азербайджана.