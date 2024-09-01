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Премьер Али Асадов проголосовал на выборах  

Премьер Али Асадов проголосовал на выборах   10:25
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 10:32
Премьер Али Асадов проголосовал на выборах  

Премьер-министр Али Асадов проголосовав на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Как передает Report, Асадов проголосовал на участке №2 Сабаильского избирательного округа №7.

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане проходят на 6 478 избирательных участках, включая 54 участка на освобожденных территориях. Голосование началось в 8:00, завершится в 19:00.

За 125 депутатских мандатов в Милли Меджлисе борьбу ведут 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане составляет 6 млн 421 тыс. 960 человек.

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Версия на английском языке ФотоPM Asadov casts his vote in snap parliamentary elections
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