Премьер Али Асадов проголосовал на выборах

10:25

Премьер-министр Али Асадов проголосовав на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Как передает Report, Асадов проголосовал на участке №2 Сабаильского избирательного округа №7.

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане проходят на 6 478 избирательных участках, включая 54 участка на освобожденных территориях. Голосование началось в 8:00, завершится в 19:00.

За 125 депутатских мандатов в Милли Меджлисе борьбу ведут 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане составляет 6 млн 421 тыс. 960 человек.