Премьер-министр: Венгрия считает Азербайджан своим стратегическим партнером

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю победы на президентских выборах.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент.
Поздравляю Вас с переизбранием президентом Азербайджанской Республики.
Мы высоко оцениваем достижения независимого Азербайджана, связанные с экономическим развитием как внутри страны, так и на международной арене.
Венгрия считает Азербайджан своим стратегическим партнером. С удовлетворением хочу отметить, что за минувшие годы мы достигли еще большего углубления наших двусторонних отношений. Можете быть уверены в том, что правительство Венгрии продолжит деятельность по укреплению всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.
Желаю Вам крепкого здоровья, все новых и новых успехов в высшей государственной деятельности".
News DepartmentАвтор новости
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