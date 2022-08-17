Представители омбудсмена встретились с осужденными в Азербайджане гражданами Армении

По поручению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы по предотвращению пыток продолжают посещать места временного содержания без предварительного уведомления.

По поручению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы по предотвращению пыток продолжают посещать места временного содержания без предварительного уведомления.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Аппарата омбудсмена.

Целью очередного мероприятия, организованного в соответствии с Факультативным протоколом Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Конституционным законом “Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики”, было изучение условий содержания и обращения, состояния обеспечения прав задержанных лиц в учреждении.

В ходе встречи, в которой также принял участие врач-член НПГ, были также приняты граждане Армении, осужденные за совершение преступных действий на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана после прекращения военных действий в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным главами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года.

В ходе беседы, проведенной в рамках конфиденциальных приемов, было установлено, что для каждого осужденного созданы условия для телефонной связи, переписки, контактов с членами семьи, доступа к информации (телевидение, издания), медицинского обслуживания.

Принятые лица не жаловались на условия содержания.

В ходе мероприятия было отмечено, что с этими лицами обращались в соответствии с нормами международного права, были обеспечены их права, в том числе оказаны необходимые медицинские и психологические услуги.