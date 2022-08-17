О нас

Представители омбудсмена встретились с осужденными в Азербайджане гражданами Армении

Представители омбудсмена встретились с осужденными в Азербайджане гражданами Армении По поручению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы по предотвращению пыток продолжают посещать места временного содержания без предварительного уведомления.
Внутренняя политика
17 августа 2022 г. 13:37
Представители омбудсмена встретились с осужденными в Азербайджане гражданами Армении

По поручению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы по предотвращению пыток продолжают посещать места временного содержания без предварительного уведомления.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Аппарата омбудсмена.

Целью очередного мероприятия, организованного в соответствии с Факультативным протоколом Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Конституционным законом “Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики”, было изучение условий содержания и обращения, состояния обеспечения прав задержанных лиц в учреждении.

В ходе встречи, в которой также принял участие врач-член НПГ, были также приняты граждане Армении, осужденные за совершение преступных действий на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана после прекращения военных действий в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным главами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года.

В ходе беседы, проведенной в рамках конфиденциальных приемов, было установлено, что для каждого осужденного созданы условия для телефонной связи, переписки, контактов с членами семьи, доступа к информации (телевидение, издания), медицинского обслуживания.

Принятые лица не жаловались на условия содержания.

В ходе мероприятия было отмечено, что с этими лицами обращались в соответствии с нормами международного права, были обеспечены их права, в том числе оказаны необходимые медицинские и психологические услуги.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Representatives of Ombudsman meet with Armenian citizens convicted in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ombudsmanın nümayəndələri Azərbaycanda məhkum edilmiş Ermənistan vətəndaşları ilə görüşüb

Другие новости из категории

Жители Лачына с нетерпением ждут возвращения в родные края
Жители Лачына с нетерпением ждут возвращения в родные края
17 августа 2022 г. 14:09
Глава объединения: Армяне поджигают леса и устанавливают мины перед уходом из Лачына
ФотоГлава объединения: Армяне поджигают леса и устанавливают мины перед уходом из Лачына
17 августа 2022 г. 12:41
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии памятника Муслиму Магомаеву
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии памятника Муслиму Магомаеву
17 августа 2022 г. 11:32
Стала известна новая структура ЦИК
Стала известна новая структура ЦИК
16 августа 2022 г. 18:06
Внесены изменения в состав некоторых окружных избирательных комиссий
Внесены изменения в состав некоторых окружных избирательных комиссий
16 августа 2022 г. 16:55
Утверждены новая структура и штатное расписание ЦИК
Утверждены новая структура и штатное расписание ЦИК
16 августа 2022 г. 16:43
ЦИК: Завершено определение границ 81 избирательного округа
ЦИК: Завершено определение границ 81 избирательного округа
16 августа 2022 г. 16:34
Утвержден общий план освобожденных территорий Азербайджана
Утвержден общий план освобожденных территорий Азербайджана
16 августа 2022 г. 15:47
В Шуше прошел международный скаутский лагерь
ФотоВ Шуше прошел международный скаутский лагерь
15 августа 2022 г. 19:34
Уроженец Забуха: В нашем селе никогда не жили армяне
Уроженец Забуха: В нашем селе никогда не жили армяне
15 августа 2022 г. 13:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi