Представитель АП: Сеть региональных коридоров станет гарантом мира

Эта победа, завоеванная под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, - всеобщая победа. Это живая эпопея борьбы, упорства, национальной гордости, азербайджанского народа, сплотившегося в железный кулак ради общей идеи, общей

Эта победа, завоеванная под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, - всеобщая победа. Это живая эпопея борьбы, упорства, национальной гордости, азербайджанского народа, сплотившегося в железный кулак ради общей идеи, общей цели. Победа в Отечественной войне превращается в главнейший фактор формирования современной азербайджанской национальной идентичности.

Как передает Report, об этом в Баку на презентации сайта zefer.az в Центре Гейдара Алиева сказала заместитель заведующего отделом по вопросам НПО и коммуникаций Администрации президента Азербайджана Саадат Юсифова.

По ее словам, восстановление исторической справедливости, международного права, территориальной целостности и национального достоинства – это не только победа азербайджанского национального духа, но новый духовный поворот, который восстановит веру нашего народа в себя, превратит в самобытную нацию и станет опорной точкой в ближайшие 50-100 лет.

Если 2020 год, когда была завоевана славная победа, был годом летописи Победы азербайджанского народа, то 2021 год был годом, когда весь мир принял итоги этой Победы, отметила С.Юсифова.

По ее словам, наряду с военными, политико-дипломатическими итогами Победы, имеются и важные экономические результаты: "Коммуникации в формате "3+3", в том числе открытие Зангезурского коридора обеспечат выход Азербайджана к открытым морям, восстановление транспортных связей с Нахчываном объединит тюркский мир и, как результат, на ближайшие десятилетия увеличит региональные перспективы нашей страны и ее значение в мегарегионе. Создаваемая сеть региональных коридоров станет гарантом мира, позволит диверсифицировать возможности Азербайджана в данной сфере, значительно повысит экономическую мощь, транзитный потенциал нашей страны, изменит геополитическую карту региона".