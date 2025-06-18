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Представитель Администрации президента: Независимость судей имеет первостепенное значение

Представитель Администрации президента: Независимость судей имеет первостепенное значение Представитель Администрации президента: Независимость судей имеет первостепенное значение
Внутренняя политика
18 июня 2025 г. 11:15
Представитель Администрации президента: Независимость судей имеет первостепенное значение

За 20 лет напряженной работы Судебно-правовой совет и его сотрудники сформировали в Азербайджане современный, образованный и добросовестный судейский корпус.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела законодательства и правовой политики Администрации президента Гюндюз Керимов на международной конференции "Глобальные вызовы в сфере судебного управления" в Баку.

Он отметил, что Судебно-правовой совет является одним из ярчайших примеров государственного управления, освободившегося от советских методов, и остается таковым даже в современную эпоху.

"В последние годы был проведен ряд реформ, связанных с обеспечением деятельности Судебно-правового совета. Судебная система представляет собой небольшую семью. Самобытную, отдельно управляемую, порой даже закрытую семью. В стране может быть 600, 700, 800 судей, но это не главный вопрос. Эта небольшая специфическая семья охраняет высшие столпы государства. Ее независимость чрезвычайно важна. Пока отбор, назначение и продвижение судей в судебной системе не будут зависеть от идеологических факторов, родственных связей, дружеских отношений и территориальных предпочтений, будет расти вера общества и самих судей в независимость судебной системы, укрепится доверие к принимаемым ею решениям, что, в свою очередь, повысит количество и качество воздействия принятых решений", - добавил Гюндюз Керимов.

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Версия на английском языке Presidential administration rep: Independence of judges of primary importance
Версия на азербайджанском языке PA rəsmisi: Hakimlərin müstəqilliyi çox önəmlidir

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