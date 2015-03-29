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    ​Председатель Женсовета "Мусават" назначена на должность в ДДБ

    Руководитель организации Губад Ибадоглу подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Движении демократии и благоденствия (ДДБ) Азербайджана произошло два новых назначения.

    Об этом Report сообщили из организации. Согласно распоряжению, подписанному председателем движения Губадом Ибадоглу, члены Правления движения, профессор Адиль Гейбулла и председатель Женсовета "Мусават" Эллада Мамедли назначены, соответственно, зампредом председателя организации по стратегиям и политике и зампредом по развитию и работе с членами структуры.  

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