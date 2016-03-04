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    Подавший заявление об увольнении председатель суда освобожден от работы

    Мусеиб Гусейнов назначен судьей в Бакинский апелляционный суд

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Председатель суда, подавший заявление об увольнении, освобожден от работы.

    Как сообщает Report, решение в связи с этим принято на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

    Освобожденный от должности исполняющего обязанности председателя Бакинского административно-экономического суда №1 Мусеиб Гусейнов назначен судьей в Бакинский апелляционный суд.

    Вопрос принят путем голосования.

    Напомним, что ранее М.Гусейнов просил сменить место работы. 

    Отметим, что М.Гусейнов с 1 января 2011 года по 1 января 2016 года работал в должности председателя Бакинского административно-экономического суда №1. 

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