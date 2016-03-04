Подавший заявление об увольнении председатель суда освобожден от работы

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Председатель суда, подавший заявление об увольнении, освобожден от работы.

Как сообщает Report, решение в связи с этим принято на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Освобожденный от должности исполняющего обязанности председателя Бакинского административно-экономического суда №1 Мусеиб Гусейнов назначен судьей в Бакинский апелляционный суд.

Вопрос принят путем голосования.

Напомним, что ранее М.Гусейнов просил сменить место работы.

Отметим, что М.Гусейнов с 1 января 2011 года по 1 января 2016 года работал в должности председателя Бакинского административно-экономического суда №1.