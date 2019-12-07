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Председатель ЦИК Азербайджана о совпадении муниципальных и парламентских выборов

Председатель ЦИК Азербайджана о совпадении выборов
Глава ЦИК: Участковые избирательные комиссии уже начали работу в связи с муниципальными выборами, которые пройдут 23 декабря

"Участковые избирательные комиссии уже начали работу в связи с муниципальными выборами, которые пройдут 23 декабря. На первый взгляд может показаться что совпадение муниципальных выборов с внеочередными выборами в Милли Меджлис может нарушить гармонию. Но я с полной ответственностью заявляю, что это не так".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в эфире AzTV.

По его словам, процесс подготовки к муниципальным выборам в Азербайджане уже подходит к завершению. 

"Наоборот, совпадение муниципальных выборов с внеочередными выборами в Милли Меджлис создает больше возможностей в плане подготовки. Прежде всего, мы почти завершили подготовку к муниципальным выборам по всем направлениям. Сейчас печатаются бюллетени. То есть все основные шаги уже были предприняты", - отметил глава ЦИК.

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