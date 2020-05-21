Президент: Предпринимателям, приближенным к главам ИВ, воду дают, а посторонним - нет

"Приоритетной сферой для нас остается развитие сельского хозяйства. В нынешних условиях реализуются широкомасштабные программы по развитию сельского хозяйства современными методами. В этой сфере также многое зависит от местных исполнительных органов. Поэтому совместно с соответствующими государственными структурами необходимо проделать работу по развитию сельского хозяйства, обеспечить людей работой, повысить урожайность и обеспечить все факторы, обусловливающие развитие сельского хозяйства, в том числе вопрос справедливого распределения оросительной воды".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 21 мая во время приема в видеоформате Сеймура Оруджева в связи с назначением его главой Исполнительной власти Агстафинского района, и Эльчина Рзаева - в связи с назначением главой Исполнительной власти Имишлинского района.

"В этой области также имеются большие нарушения, с мест мне поступают жалобы. В прошлом году была засуха, она наблюдается и в этом году, и мы должны использовать воду очень экономно. Для правильного анализа всей этой работы и подготовки плана мероприятий моим распоряжением создана специальная комиссия, мне уже представлены предварительные результаты ее работы. Мы, можно сказать, предполагали, что в некоторых случаях потери достигают 40-50 процентов. Это нестерпимо. Такое расточительство приводит к большим проблемам. Поэтому вы должны проанализировать всю ситуацию в этой области. Конечно, центральные исполнительные органы занимаются этим вопросом, в составе комиссии представлены министры. Однако вам на местах необходимо уделять этой работе серьезное внимание, проинспектировать и проинформировать. Потому что если мы сократим только эти потери, то сможем добиться большего продвижения в сельском хозяйстве. В то же время весьма актуален и вопрос справедливого распределения воды, так как, по имеющимся у меня данным, в ряде случаев предпринимателям, приближенным к главам исполнительной власти, воду дают, а посторонним – нет. Это несправедливо, и этому надо положить конец", - добавил глава государства.