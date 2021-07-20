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Поздравление от Мехрибан Алиевой с праздником Гурбан

Поздравление от Мехрибан Алиевой с праздником Гурбан Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram публикацией по случаю Гурбан байрамы.
Внутренняя политика
20 июля 2021 г. 09:42
Поздравление от Мехрибан Алиевой с праздником Гурбан

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram публикацией по случаю праздника Гурбан.

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас и всех мусульман мира по случаю священного Гурбан байрамы! В эти благословенные праздничные дни выражаю свою солидарность со всеми вашими добрыми пожеланиями и намерениями, желаю каждому из вас крепкого здоровья, неиссякаемой любви, прекрасного настроения и много радостных мгновений. Да услышит Аллах все ваши молитвы, примет жертвоприношения и ниспошлет всем людям здоровье и счастье, всем странам – мир, благополучие и светлые дни! С уважением чту память доблестных сынов нашего народа, героически погибших во имя Родины, желаю терпения их родным и близким. Пусть Всевышний всегда оберегает наш мир!

С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN".

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyevadan Qurban bayramı təbriki

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