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Повышена зарплата военнослужащих, не являющихся сотрудниками военной прокуратуры

Повышена зарплата военнослужащих, не являющихся сотрудниками военной прокуратуры Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об увеличении ежемесячного денежного довольствия военнослужащих органов прокуратуры Азербайджанской Республики, не являющихся сотрудниками военной прокуратуры".
Внутренняя политика
7 февраля 2022 г. 19:21
Повышена зарплата военнослужащих, не являющихся сотрудниками военной прокуратуры

Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об увеличении ежемесячного денежного довольствия военнослужащих органов прокуратуры Азербайджанской Республики, не являющихся сотрудниками военной прокуратуры".

Как сообщает Report, указ направлен на усиление социальной защиты военнослужащих органов прокуратуры Азербайджанской Республики, не являющихся сотрудниками военной прокуратуры.

Согласно указу, зарплаты военнослужащих, не являющихся сотрудниками военной прокуратуры, повышены на 20%.

Указ вступает в силу с 1 января 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi prokurorluq işçiləri olmayan hərbçilərin maaşı artırılıb

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