​Повышен верхний возрастной предел работы в финансируемых из госбюджета учреждениях для вынужденных переселенцев

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес поправку в решение "О мерах по улучшению условий жизни работавших в финансируемых из бюджета учреждениях и организациях и лишенных рабочих мест по независящим от них причинам и необеспеченных работой вынужденных переселенцев". Как сообщает Report, решение о внесении поправки подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Согласно поправке, работавшие в финансируемых из бюджета учреждениях и организациях и лишенные рабочих мест по независящим от них причинам вынужденные переселенцы смогут работать и получать заработную плату в финансируемых из бюджета учреждениях не по достижении установленного в них верхнего возрастного предела, а до наступления пенсионного возраста.