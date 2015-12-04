В Азербайджане будут повышены штрафы за незаконное ограничение доступа к прибрежной зоне Каспия

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане будут повышены штрафы за незаконное ограничение доступа к прибрежной зоне (20-50 м) Каспия.

Как сообщает Report, в связи с этим предложено внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно проекту, обсужденному на сегодняшнем заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса, за закрытие земельных территорий путем ограждения или другими способами без разрешения соответствующего органа исполнительной власти, или ограничение въезда и выезда к побережью моря физические лица будут оштрафованы на сумму 3 000 манатов (в настоящее время - 10-20 манатов), должностные лица - 7 000 манатов (до 30-50 манатов), юридические лица - 35 000 манатов (100-150 манатов).

Согласно другим изменениям, при повторном совершении этих деяний лицом, получившим административный выговор, физические лица будут оштрафованы на сумму 5 000 манатов (в настоящее время 25-35 AZN), должностные лица - на сумму 10 000 манатов (60-80 манатов), юридические лица - на 50 000 манатов (150-250 манатов).

Проект представлен пленарному заседанию Милли Меджлиса.