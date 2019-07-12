Посол ЕС: Мы ожидаем предложений от Азербайджанской стороны по соглашению об авиации

"Мы очень близки к подписанию авиационного соглашения с Азербайджаном. И сейчас ожидаем предложений от азербайджанской стороны".

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янскаускас на презентации, посвященной сотрудничеству Азербайджан-ЕС.

Посол подчеркнул, что подписание авиационного соглашения послужит на благо Азербайджана, развитию туризма и превращению страны в важный транспортный хаб. "Промедление в этом вопросе- это упущенная возможность для развития туризма и регионального сотрудничества", - отметил посол ЕС.