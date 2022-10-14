Посол: Азербайджан является важным союзником для Израиля

Азербайджан является важным союзником для Израиля.

Азербайджан является важным союзником для Израиля.

Как передает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик заявил на встрече со студентами Азербайджанского университета языков.

Дипломат отметил, что отношения между Израилем и Азербайджаном имеют стратегическое значение, и что Азербайджан является уникальным партнером для этой страны.

Он особо подчеркнул толерантность обеих стран, отметив, что Азербайджан, где люди разных вероисповеданий живут в мирных условиях, является уникальной моделью с точки зрения традиций мультикультурализма и делает его примером для других мусульманских стран.