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Посол: Азербайджан является важным союзником для Израиля

Посол: Азербайджан является важным союзником для Израиля Азербайджан является важным союзником для Израиля.
Внутренняя политика
14 октября 2022 г. 14:48
Посол: Азербайджан является важным союзником для Израиля

Азербайджан является важным союзником для Израиля.

Как передает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик заявил на встрече со студентами Азербайджанского университета языков.

Дипломат отметил, что отношения между Израилем и Азербайджаном имеют стратегическое значение, и что Азербайджан является уникальным партнером для этой страны.

Он особо подчеркнул толерантность обеих стран, отметив, что Азербайджан, где люди разных вероисповеданий живут в мирных условиях, является уникальной моделью с точки зрения традиций мультикультурализма и делает его примером для других мусульманских стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəfir: "Azərbaycan İsrail üçün önəmli müttəfiqdir"

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