Президент: После 20 апреля мы предпримем шаги в соответствии со сложившейся ситуацией

"Должен также отметить, что сегодня больные коронавирусом проходят лечение более чем в 20 больницах, в том числе в самой современной нашей больнице – "Ени клиника". Эта клиника открылась недавно – в конце марта и рассчитана на 575 коек. Если учесть, что клиника сдана досрочно, то возможности приема больных там будут постепенно возрастать – на начальном этапе 100, затем – 300 больных, после чего она начнет функционировать полностью.

Также в распоряжение больных, зараженных коронавирусом, были переданы больницы, открытые в начале марта этого года с моим участием в регионах. Самые современные больницы, расположенные в городах Газах, Геранбой и Шамкир, занимаются лечением больных, зараженных коронавирусом. Количество коек в этих трех больницах составляет около 500. Таким образом, всего за месяц были введены в строй отвечающие самым современным стандартам медицинские учреждения более чем на тысячу коек, и там проходят лечение больные, зараженные коронавирусом".

Как сообщает Report, об этом в обращении к азербайджанскому народу заявил президент Ильхам Алиев после открытия предприятия по производству медицинских масок в Сумгайытском химическом промышленном парке.

"Учитывая оперативную деятельность Азербайджанского государства и предпринимателей, хочу также сообщить, что в ближайшее время планируется создание современных больниц в Баку и ряде регионов. Они будут построены на основе новых технологий. Эти технологии позволяют в короткий срок, возможно, даже за три недели, месяц полностью реконструировать больницу - они будут построены на основе принципа технологий сборки – и обеспечить ее необходимым оборудованием. Количество коек в каждой больнице – 200. Создание в короткий срок таких больниц в нашей стране, конечно же, предоставит нам дополнительные возможности в этой борьбе. Один из основных вопросов в этой борьбе – вопрос времени. Чем больше времени мы выиграем, чем в более короткие сроки проделаем работу, тем больше успеха сможем добиться в борьбе с заболеванием. Поэтому фактор времени и, конечно, профессионализм врачей, наши возможности, совокупность всех этих факторов сегодня позволяют Азербайджану преодолевать эту ситуацию все еще с малыми потерями. Однако, конечно, последующее развитие событий покажет, какими будут наши дальнейшие шаги. Во всяком случае, строгий карантинный режим будет действовать до 20-го числа. После этого мы предпримем шаги в соответствии со сложившейся ситуацией", - добавил глава государства.