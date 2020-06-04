Портал icaze.e-gov.az снова запущен

Лицам, работающим в сферах труда и услуг, деятельность которых не запрещена в период карантина, разрешат передвижение в случаях, если сведения об этих сотрудниках и их служебных автомобилях будут внесены на портале icaze.e-gov.az работодателем с использованием электронной подписи.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление.

Согласно решению, деятельность предприятий и учреждений государственного значения, предприятий и учреждений жизнеобеспечения, а также учреждений, работающих непрерывно, будет регулироваться с привлечением необходимого ограниченного числа сотрудников.

Для государственных органов и структур 5 июня 2020 года на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района установлен сокращенный до 14:00 режим работы.