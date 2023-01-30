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Помощник президента: Теракт в посольстве в Тегеране является заговором против нашей страны

Помощник президента: Теракт в посольстве в Тегеране является заговором против нашей страны "Теракт, совершенный посольстве Азербайджана в Иране, является заговором против нашей страны, и азербайджанский народ никогда этого не забудет".
Внутренняя политика
30 января 2023 г. 18:48
Помощник президента: Теракт в посольстве в Тегеране является заговором против нашей страны

"Теракт, совершенный посольстве Азербайджана в Иране, является заговором против нашей страны, и азербайджанский народ никогда этого не забудет".

Об этом Report заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Магеррам Алиев.

По его словам, всем уже известно о теракте, совершенном в посольстве Азербайджана в Иране.

"Безусловно, это нападение должно быть тщательно расследовано. Все наши граждане, которые пострадали в результате инцидента, находятся под надзором государства. Я думаю, что мировое сообщество видит их (Ирана - ред.) деятельность и осуждает совершенный заговор".

"Для полного прояснения инцидента потребуется некоторое время. В настоящее время факт нападения внимательно расследуется нашим государством", - подчеркнул М.Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Səfirliyimizdə törədilən terror dövlətimizə qarşı bir qəsddir"

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