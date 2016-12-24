Помощник президента Азербайджана: Мы находимся лицом к лицу с исламофобскими кругами

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ “Мы представляем роль и место СМИ в обществе так же, как и сами журналисты. Сила каждого народа зависит от его национальной воли. СМИ играют большую роль в формировании национальной воли”.

Как передает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, завотделом общественно-политических вопросов Администрации президента Али Гасанов на церемонии награждения победителей конкурса журналистов по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Он отметил, что без свободных СМИ и интеллектуальных журналистов трудно проводить какую-либо работу в обществе: “С одной стороны мы осуществляем деятельность по повышению профессионализма и патриотических чувств журналистов. Президент Ильхам Алиев является вашим другом и опорой. Азербайджанское государство не представляет свое будущее развитие, решение нагорно-карабахской проблемы, реализацию геополитических интересов страны без журналистов. Сейчас мы нуждаемся в вас больше, чем когда-либо”.

Помощник президента отметил, что Азербайджан находится лицом к лицу с крупным армянским лобби, исламофобскими кругами: “Силы в регионе и мире, миссионерские организации, выступающие против Азербайджана, не хотят видеть единство и развитие страны, и создают различные препятствия. Мы ждем от вас помощи в этом направлении”.