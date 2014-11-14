Подписано распоряжение о строительстве в Баку нового здания 20-ой школы

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству в Ясамальском районе города Баку нового здания средней школы №20.

Как сообщает Report, согласно распоряжению в целях строительства новой школы из предусмотренного в государственном бюджете на 2014 год Резервного фонда Президента Азербайджана поручено выделить министерству образования первоначальную сумму в размере 5 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в установленном порядке.