Под председательством Новруза Мамедова прошло расширенное заседание Кабмина

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Сегодня под председательством премьер-министра Новруза Мамедова прошло расширенное заседание по вопросам, предусмотренным в "Плане работ Кабинета министров Азербайджанской Республики на 2018 год".

Как сообщили Report в пресс-службе Кабмина, в повестку заседания включены вопросы, связанные с обязательствами, исходящими из "Парижского соглашения Рамочной конвенции ООН об изменении климата", задачами, стоящими перед соответствующими госструктурами по выполнению этих обязательств и пр.

После того, как были заслушаны доклады руководителей соответствующих структур по обсуждаемым вопросам, прошли широкие обсуждения вокруг поднятых тем.

Затем были приняты соответствующие решения по стоящим на повестке вопросам.

Подытожив заседание, премьер-министр Новруз Мамедов дал указания соответствующим структурам Кабинета министров о выполнении предстоящих задач.