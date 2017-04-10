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    Под председательством Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров

    Глава государства открыл заседание вступительной речью© Azertag.az

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ 10 апреля под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития первого квартала 2017 года и предстоящим задачам.

    Как сообщает Report, глава государства открыл заседание вступительной речью.

    Затем выступили министр оборонной промышленности Явер Джамалов, председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов и председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" Рауф Велиев.

    Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.

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