Под председательством Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров

10 апреля, 2017 12:00

© Azertag.az Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ 10 апреля под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития первого квартала 2017 года и предстоящим задачам. Как сообщает Report, глава государства открыл заседание вступительной речью. Затем выступили министр оборонной промышленности Явер Джамалов, председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов и председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" Рауф Велиев. Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.