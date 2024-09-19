Почтена память военнослужащих, погибших в антитеррористических мероприятиях

Почтена память военнослужащих, погибших во время антитеррористических мероприятий 19-20 сентября прошлого года в Карабахском регионе Азербайджана.
Как сообщает Report, родственники шехидов, представители общественности, а также государственные и правительственные чиновники посетили вторую Аллею шехидов и возложили венки и цветы на могилы шехидов, воздав дань их памяти.
Отметим, что в результате антитеррористических мероприятий 19-20 сентября 2023 года территория Азербайджана была полностью очищена от армянских незаконных формирований, восстановлены территориальная целостность и суверенитет страны.