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Почтена память военнослужащих, погибших в антитеррористических мероприятиях

Почтена память военнослужащих, погибших в антитеррористических мероприятиях Почтена память военнослужащих, погибших во время антитеррористических мероприятий 19-20 сентября прошлого года в Карабахском регионе Азербайджана.
Внутренняя политика
19 сентября 2024 г. 09:45
Почтена память военнослужащих, погибших в антитеррористических мероприятиях

Почтена память военнослужащих, погибших во время антитеррористических мероприятий 19-20 сентября прошлого года в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Report, родственники шехидов, представители общественности, а также государственные и правительственные чиновники посетили вторую Аллею шехидов и возложили венки и цветы на могилы шехидов, воздав дань их памяти.

Отметим, что в результате антитеррористических мероприятий 19-20 сентября 2023 года территория Азербайджана была полностью очищена от армянских незаконных формирований, восстановлены территориальная целостность и суверенитет страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xalqı antiterror şəhidlərinin məzarlarını ziyarət edir

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