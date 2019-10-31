 Наверх

Глава ЦИК: По муниципальным выборам в Азербайджане утверждена кандидатура 2 896 человек

По муниципальным выборам утверждена кандидатура 2 896 человек

"Утверждена кандидатура 2 896 человек, обратившихся до сих пор для участия в муниципальных выборах". 

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центризбиркома Азербайджана заявил председатель комиссии Мазахир Панахов

По его словам, на сегодняшний день в общей сложности в ЦИК обратились 8 128 человек для выдвижения своей кандидатуры на участие в выборах. 

"На данный момент ЦИК рассматривается обращения других кандидатов", - сказал Панахов. 

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 23 декабря. По республике в 1 606 муниципалитетов изберут 15 156 членов. Последние муниципальные выборы прошли 23 декабря 2014 года. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!