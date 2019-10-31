Глава ЦИК: По муниципальным выборам в Азербайджане утверждена кандидатура 2 896 человек

"Утверждена кандидатура 2 896 человек, обратившихся до сих пор для участия в муниципальных выборах".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центризбиркома Азербайджана заявил председатель комиссии Мазахир Панахов.

По его словам, на сегодняшний день в общей сложности в ЦИК обратились 8 128 человек для выдвижения своей кандидатуры на участие в выборах.

"На данный момент ЦИК рассматривается обращения других кандидатов", - сказал Панахов.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 23 декабря. По республике в 1 606 муниципалитетов изберут 15 156 членов. Последние муниципальные выборы прошли 23 декабря 2014 года.