Петро Порошенко позвонил Ильхаму Алиеву

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ 12 апреля президент Украины Петро Порошенко позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджанской Республики, Петро Порошенко поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя прогресса и процветания Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность Петро Порошенко за проявленное внимание и поздравление.

Выразив в ходе телефонного разговора удовлетворение развитием связей между нашими странами, главы государств с уверенностью подчеркнули, что сотрудничество будет укрепляться и впредь.