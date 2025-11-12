Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Пешеходам и водителям напомнили о мерах предосторожности из-за тумана

    Внутренняя политика
    • 12 ноября, 2025
    • 10:10
    Пешеходам и водителям напомнили о мерах предосторожности из-за тумана

    Главное управление дорожной полиции Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения с предупреждением о необходимости строго соблюдать правила безопасности в туманную погоду, которая наблюдается в настоящее время в Баку и ряде регионов страны.

    Как сообщает Report, в обращении отмечается, что густой туман значительно снижает видимость на дорогах и осложняет движение транспорта.

    Дорожная полиция призвала водителей выбирать скорость, соответствующую погодным условиям, и убедиться в исправности автомобиля, особенно внешних световых приборов.

    "Туман ограничивает видимость дорожных знаков, разметки и других участников движения, поэтому водителям необходимо быть максимально внимательными, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров", - говорится в сообщении.

    Полиция напомнила, что туман затрудняет водителям обзор пешеходов, особенно на неосвещенных участках дорог.

    "Пешеходам следует проявлять особую осторожность и не подвергать опасности свою жизнь и безопасность других участников движения", - подчеркнули в управлении.

