Переселившимся в село Шушакенд вручены ключи от квартир
Внутренняя политика
- 20 ноября, 2025
- 14:42
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в cело Шушакенд Ходжалинского района, гражданам вручены ключи от квартир.
Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, в церемонии приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
На данном этапе в село вернулись 15 семей в составе 54 человек.
Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
Таким образом, число семей, переселенных в село Шушакенд, достигло 76 (284 человека).
