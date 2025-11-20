Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Переселившимся в село Шушакенд вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    • 20 ноября, 2025
    • 14:42
    Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в cело Шушакенд Ходжалинского района, гражданам вручены ключи от квартир.

    Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, в церемонии приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

    На данном этапе в село вернулись 15 семей в составе 54 человек.

    Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    Таким образом, число семей, переселенных в село Шушакенд, достигло 76 (284 человека).

