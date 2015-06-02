​ПЕА обнародовала количество округов, с которых выдвинет кандидатов

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "Партия "Ени Азербайджан" намерена выдвинуть на парламентских выборах кандидатов со всех избирательных округов".

Об этом в заявлении Report отметил заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Сиявуш Новрузов.

По его словам, ПЕА выдвинет со всех 125-ти избирательных округов кандидатов, которые завоюют доверие избирателей и будут поддержаны гражданами: "Будучи партией, мы определяем программу в соответствии с желанием азербайджанского общества. Мы провели в городах и районах опросы, связанные с выдвигаемыми нами кандидатами. Процесс завершается. ПЕА выдвинет кандидатуру лиц, поддерживаемых гражданами".

С.Новрузов также напомнил, что на общереспубликанском совещании ПЕА были даны поручения, связанные с парламентскими выборами: "На совещании местным организациям партии было поручено подготовить список лиц, которые будут представлены в городских и районных избирательных штабах. Должен быть подготовлен также и список лиц, занимающихся сборами подписей. Для них нужно организовать тренинги. К реализации данных работ приступят в ближайшие дни".

Отметим, что парламентские выборы в Азербайджане запланированы на ноябрь этого года. В стране существует 125 избирательных округов.