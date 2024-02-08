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Партия "Право и справедливость" поздравила Ильхама Алиева с победой на выборах

Партия "Право и справедливость" поздравила Ильхама Алиева с победой на выборах Партия "Право и справедливость" поздравила Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах и пожелала успехов в дальнейшей деятельности.
Внутренняя политика
8 февраля 2024 г. 09:50
Партия Право и справедливость поздравила Ильхама Алиева с победой на выборах

Партия "Право и справедливость" поздравила Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах и пожелала успехов в дальнейшей деятельности.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении партии, распространенном по итогам президентских выборов в Азербайджане.

В заявлении говорится, что партия "Право и справедливость" внимательно наблюдала за избирательным процессом: "Мы неоднократно публично заявляли о единогласных решениях членов партии относительно избирательного процесса. Партия заранее заявила, что поддержит на президентских выборах кандидата от "Ени Азербайджан", победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, превратившего Азербайджан в страну-победителя".

В партии "Право и справедливость" отметили, что Ильхам Алиев заслужил большое доверие народа.

"Это победа правды и справедливости. От имени многочисленных членов нашей партии мы сердечно поздравляем господина Ильхама Алиева с этой великой победой, желаем успехов нашему президенту на пути дальнейшего укрепления победившего Азербайджана", - говорится в заявлении.

Отметим, что председателем партии "Право и справедливость" является Али Инсанов.

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Версия на азербайджанском языке Haqq Ədalət Partiyası: "İlham Əliyevi ürəkdən təbrik edir, uğurlar arzulayırıq"

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