 Наверх

Парламентские журналисты провели акцию в прифронтовой зоне - ФОТОРЕПОРТАЖ

​Парламентские журналисты провели акцию на прифронтовой - ФОТОРЕПОРТАЖ

По случаю Дня государственного флага Объединение парламентских журналистов провело акцию в прифронтовой зоне. 

Как сообщает Report, участники объединения побывали в Барде, Агдаме, Тертере, Геранбое и Гёйгёле, где встретились с местными жителями. 

Акция стартовала в Барде. Сперва участники акции почтили память героической дочери Азербайджана Нушабы, которая правила Бардой в XII веке. 

Участники акции раздали флаги, посетили некоторые места в центральной части района. Затем они отправились в Агдам, 70% территории которого оккупировано армянами. Они встретились с вынужденными переселенцами и побывали на одной из свадеб. 

Из Агдама парламентские журналисты направились в Тертер. На центральных районных улицах и над всеми государственными учреждениями в Тертере развевался флаг Азербайджана. Участники акции раздали местным жителям флаги. Акция продолжилась в Геранбое. В ходе акции парламентские журналисты встретились со школьниками и вручили им флаги. 

Затем участники акции направились в Гёйгёль, где тоже царила праздничная атмосфера. Парламентские журналисты сделали памятные фотографии с конными, несшими государственные флаги Азербайджана и Турции.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!