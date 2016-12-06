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    Отозван посол Азербайджана в Республике Беларусь

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об отзыве Исфандияра Вагабзаде с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Беларусь и одновременно постоянного полномочного представителя Азербайджанской Республики при уставных и других органах Содружества Независимых Государств".

    Как сообщает Report, согласно документу, Исфандияр Бахтияр оглу Вагабзаде отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Беларусь и одновременно постоянного полномочного представителя Азербайджанской Республики при уставных и других органах Содружества Независимых Государств.

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