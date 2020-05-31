​Открываются крупные торговые центры и моллы

С сегодняшнего дня в Азербайджане возобновляется деятельность крупных торговых центров и моллов.

Как передает Report, решение об этом 29 мая принял оперативный штаб при Кабинете министров.

31 мая 2020 года с 00:00 возобновляется деятельность крупных торговых центров и моллов на территории республики (за исключением деятельности детских и других развлекательных центров, кинотеатров, заведений общественного питания).

Напомним, что с сегодняшнего дня срок специального карантинного режима продлен до 00:00 15 июня 2020 года. В то же время часть ограничений была смягчена.