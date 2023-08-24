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Погибший в Дашалты шехид спустя 31 год похоронен на Аллее шехидов в Гилязи 

Погибший в Дашалты шехид спустя 31 год похоронен на Аллее шехидов в Гилязи  Обнаруженные после Отечественной войны останки Араза Рустамова, пропавшего без вести в шушинском селе Дашалты в период Первой Карабахской войны, доставлены в поселок Гилязи Хызинского района.
Внутренняя политика
24 августа 2023 г. 13:47
Погибший в Дашалты шехид спустя 31 год похоронен на Аллее шехидов в Гилязи 

Погибший в Дашалты шехид Араз Рустамов похоронен на Аллее шехидов в поселке Гилязи Хызинского района.

Как передает местное бюро Report, до похорон состоялась церемония прощания с шехидом.

После церемонии под залповый огонь и звучание Государственного гимна останки А.Рустамова были похоронены на Аллее шехидов в поселке Гилязи.

В церемонии похорон приняли участие члены семьи шехида, родственники, сотрудники районной исполнительной власти и правоохранительных органов, а также представители местной общественности.

13:13

Обнаруженные после Отечественной войны останки Араза Рустамова, пропавшего без вести в шушинском селе Дашалты в период Первой Карабахской войны, доставлены в поселок Гилязи Хызинского района.

Как сообщает местное бюро Report, останки шехида были встречены на въезде в поселок членами семьи, родственниками, сотрудниками районной исполнительной власти и правоохранительных органов, а также представителями местной общественности.

Останки А.Рустамова доставят в родной дом в селе Гилязи, где состоится церемония прощания. Затем А.Рустамов будет похоронен на Аллее Шехидов в поселке Гилязи.

Отметим, что Рустамов Араз Багы оглу родился 7 апреля 1968 года в поселке Гилязи Хызинского района.

А.Рустамов 26 января 1992 года пропал без вести во время боев за шушинское село Дашалты. После освобождения Дашалты от армянской оккупации 9 ноября 2020 года в селе было обнаружено массовое захоронение азербайджанцев.

В ходе экспертизы было подтверждено, что среди обнаруженных останков имеются принадлежащие А.Рустамову.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaşaltı şəhidi 31 ildən sonra Giləzi Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub - YENİLƏNİB

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