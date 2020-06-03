​Оперштаб: Граждане могут заранее купить продукты на выходные

«Как применение, так и смягчение карантинного режима вызвано необходимостью. Возвращение к ограничениям также связано с ситуацией».

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

«Никто не хочет ограничений. Если мы не будем следовать правилам, это может привести к очень серьезным экономическим проблемам. У нас нет такой проблемы. С продуктами проблем нет. Но граждане могут заранее купить продукты на выходные», - сказал Мамедов.