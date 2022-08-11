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Омбудсмен встретилась с генпрокурором

Омбудсмен встретилась с генпрокурором Состоялась встреча Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой и генерального прокурора Кямрана Алиева.
Внутренняя политика
11 августа 2022 г. 20:15
Омбудсмен встретилась с генпрокурором

Состоялась встреча Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой и генерального прокурора Кямрана Алиева.

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обсудили важные вопросы, связанные с защитой прав и свобод человека, обменялись мнениями о направлениях совместного сотрудничества.

На встрече также были затронуты вопросы совершенствования законодательства для более эффективного обеспечения прав человека, вопросы, вытекающие из международных договоров, к которым присоединилась наша страна.

На встрече было отмечено, что предупреждение органами прокуратуры лиц, занимающихся деятельностью, направленной на разжигание национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды в СМИ и социальных сетях, распространяющих ложную или не соответствующую действительности информацию, играет важную роль в предотвращении возможных противоправных действий в будущем.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman Baş prokurorla görüşüb

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