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Омбудсмен: В Азербайджане люди продолжают гибнуть от разрыва мин, установленных Арменией

Омбудсмен: В Азербайджане люди продолжают гибнуть от разрыва мин, установленных Арменией Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям с призывом незамедлительных действий.
Внутренняя политика
1 октября 2022 г. 16:48
Омбудсмен: В Азербайджане люди продолжают гибнуть от разрыва мин, установленных Арменией
Сабина Алиева

Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с гибелью и ранением граждан страны в результате подрыва на минах в Физули и Тертере и призвала их к незамедлительным действиям.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном офисом омбудсмена Сабины Алиевой.

Как указано в заявлении, несмотря на неоднократные призывы к Армении, точные минные карты на освобожденных от оккупации территориях до сих пор не переданы Азербайджану, поэтому по-прежнему сохраняется серьезная угроза для жизни и здоровья как военнослужащих, так и гражданских лиц.

"Мы вновь обращаем внимание на нашу озабоченность по поводу того, что немаркированные мины являются потенциальным источником опасности для жизни людей, и призываем к незамедлительным действиям в связи с этим. Армения должна передать нам точные карты минных полей согласно нормам международного гуманитарного права, из уважения к правам человека, выполняя взятые на себя обязательства по обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе", - подчеркивается в обращении.

За последние два дня в Азербайджане произошло два минных инцидента, в результате подрыва на минах в Физули и Тертере погибли два человека и двое получили тяжелые ранения.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman Füzuli və Tərtərdəki mina partlayışları ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib

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