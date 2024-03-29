Омбудсмен распространила заявление в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила заявление в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев.

Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что 31 марта вошло в историю как День геноцида азербайджанцев, одного из проявлений армянского вандализма, совершенного против человечества.

"Во время этих кровавых событий в 1918 году десятки тысяч мирных азербайджанцев были убиты исключительно из-за своей этнической принадлежности, в результате геноцида и агрессивной политики армянских националистов. Армяно-большевистские формирования сжигали людей заживо в их домах, пытали и убивали с особой жестокостью.

Геноцид азербайджанцев с особым варварством и беспощадностью был осуществлен в городе Баку, городах и уездах Бакинской губернии, а также в Шамахинском, Губинском уездах, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране и других наших регионах, были массово убиты мирные жители, сожжены села, уничтожены памятники культуры, кладбища, разрушены мечети. В ходе этого геноцида, предумышленно и самыми жестокими методами учиненного армянскими националистами, были разрушены и сожжены 110 сел Шамахинского уезда, 167 сел Губинского уезда, более 150 сел Карабаха, 115 сел Зангезурского уезда, 98 сел Карской области, убиты в общей сложности десятки тысяч мирных жителей, в том числе женщины, дети и старики. В Ереване и его окрестностях, на древней азербайджанской земле, было разрушено 199 сел, убито 132 тысячи азербайджанцев", - говорится в заявлении.

Омбудсмен призвала мировую общественность и авторитетные международные организации дать политико-правовую оценку преступлениям армян против азербайджанцев, признать события 1918 года геноцидом и поддержать обеспечение справедливости.