О нас

Омбудсмен распространила заявление в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев

Омбудсмен распространила заявление в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев
Внутренняя политика
29 марта 2024 г. 10:43
Омбудсмен распространила заявление в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила заявление в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев.

Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что 31 марта вошло в историю как День геноцида азербайджанцев, одного из проявлений армянского вандализма, совершенного против человечества.

"Во время этих кровавых событий в 1918 году десятки тысяч мирных азербайджанцев были убиты исключительно из-за своей этнической принадлежности, в результате геноцида и агрессивной политики армянских националистов. Армяно-большевистские формирования сжигали людей заживо в их домах, пытали и убивали с особой жестокостью.

Геноцид азербайджанцев с особым варварством и беспощадностью был осуществлен в городе Баку, городах и уездах Бакинской губернии, а также в Шамахинском, Губинском уездах, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране и других наших регионах, были массово убиты мирные жители, сожжены села, уничтожены памятники культуры, кладбища, разрушены мечети. В ходе этого геноцида, предумышленно и самыми жестокими методами учиненного армянскими националистами, были разрушены и сожжены 110 сел Шамахинского уезда, 167 сел Губинского уезда, более 150 сел Карабаха, 115 сел Зангезурского уезда, 98 сел Карской области, убиты в общей сложности десятки тысяч мирных жителей, в том числе женщины, дети и старики. В Ереване и его окрестностях, на древней азербайджанской земле, было разрушено 199 сел, убито 132 тысячи азербайджанцев", - говорится в заявлении.

Омбудсмен призвала мировую общественность и авторитетные международные организации дать политико-правовую оценку преступлениям армян против азербайджанцев, признать события 1918 года геноцидом и поддержать обеспечение справедливости.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ombudsman issues statement on Day of Genocide of Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке Ombudsman 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar bəyanat yayıb

Другие новости из категории

В Азербайджане у граждан изъяты оружие и боеприпасы
В Азербайджане у граждан изъяты оружие и боеприпасы
29 марта 2024 г. 09:39
Гюльнара Талыбова: Это самый счастливый день в нашей жизни
Гюльнара Талыбова: Это самый счастливый день в нашей жизни
29 марта 2024 г. 08:13
Бывший вынужденный переселенец: Мы счастливы вернуться в родные края
Бывший вынужденный переселенец: Мы счастливы вернуться в родные края
29 марта 2024 г. 07:38
Очередной миграционный караван был отправлен в город Физули
ФотоОчередной миграционный караван был отправлен в город Физули
29 марта 2024 г. 07:03
Али Нагиев: Перед органами безопасности Азербайджана появляются новые вызовы
Али Нагиев: Перед органами безопасности Азербайджана появляются новые вызовы
28 марта 2024 г. 20:30
Организовано торжественное мероприятие по случаю 105-летия органов безопасности Азербайджана
ФотоОрганизовано торжественное мероприятие по случаю 105-летия органов безопасности Азербайджана
28 марта 2024 г. 20:19
В ИВ Баку состоялось совещание в связи с инцидентом с гибелью женщины в лифте
В ИВ Баку состоялось совещание в связи с инцидентом с гибелью женщины в лифте
28 марта 2024 г. 13:30
Омбудсмен встретилась с армянами, проживающими в Ханкенди
Омбудсмен встретилась с армянами, проживающими в Ханкенди
28 марта 2024 г. 12:19
СГБ опубликовала видеоролик, посвященный 105-летию
СГБ опубликовала видеоролик, посвященный 105-летию
28 марта 2024 г. 10:53
СГБ: Будут обнародованы идентифицированные личности еще 73 человек, чьи останки обнаружены в Карабахе
СГБ: Будут обнародованы идентифицированные личности еще 73 человек, чьи останки обнаружены в Карабахе
28 марта 2024 г. 10:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi