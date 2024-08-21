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Омбудсмен Нахчывана навестила пострадавшего при взрыве мины в Шахбузе

Омбудсмен Нахчывана навестила пострадавшего при взрыве мины в Шахбузе Омбудсмен Нахчыванской Автономной Республики Гюнай Рзаева навестила жителя Шарурского района Бахтияра Султанова, пострадавшего при взрыве мины в Шахбузском районе.
Внутренняя политика
21 августа 2024 г. 19:42
Омбудсмен Нахчывана навестила пострадавшего при взрыве мины в Шахбузе

Омбудсмен Нахчыванской Автономной Республики Гюнай Рзаева навестила жителя Шарурского района Бахтияра Султанова, пострадавшего при взрыве мины в Шахбузском районе.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, взрыв произошел на неразминированной территории Шахбузского района, известной как "Ганлыгель", расположенной на бывшей линии соприкосновения с Арменией.

Бахтияр Султанов (2005 г.р.) получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Гюнай Рзаева навестила пострадавшего в медучреждении, где он проходит лечение, и пожелала ему скорейшего выздоровления.

Она отметила, что мины, заложенные Арменией на территории Азербайджана, продолжают представлять угрозу для жизни гражданских лиц.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvan Ombudsmanı Şahbuzda mina partlayışı nəticəsində yaralanmış şəxsə baş çəkib

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