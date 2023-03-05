Омбудсмен Азербайджана выступила с требованием создать КПП на дороге Лачын-Ханкенди

Факты перевозки оружия, боеприпасов, других военных грузов, в том числе мин, горючего и живой силы из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана фиксировались и раньше, в связи с этим в международные организации были направлены соответствующие

Факты перевозки оружия, боеприпасов, других военных грузов, в том числе мин, горючего и живой силы из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана фиксировались и раньше, в связи с этим в международные организации были направлены соответствующие заявления.

Как передает Report , об этом заявил Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, комментируя очередную военную провокацию армянской стороны на грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу на территории Карабахского экономического района Азербайджана.

Было отмечено, что несмотря на все предупреждения, провокации продолжились.

"Принимая во внимание наличие серьезной угрозы жизни и здоровью людей, требуем создания соответствующего контрольно-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди на государственной границе Азербайджана", - отмечается в заявлении С.Алиевой.