Омбудсмен Азербайджана выступила с требованием создать КПП на дороге Лачын-Ханкенди

Факты перевозки оружия, боеприпасов, других военных грузов, в том числе мин, горючего и живой силы из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана фиксировались и раньше, в связи с этим в международные организации были направлены соответствующие заявления.
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Было отмечено, что несмотря на все предупреждения, провокации продолжились.
"Принимая во внимание наличие серьезной угрозы жизни и здоровью людей, требуем создания соответствующего контрольно-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди на государственной границе Азербайджана", - отмечается в заявлении С.Алиевой.