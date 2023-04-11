Омбудсмен Азербайджана призвала международное сообщество осудить действия Армении

19:20 Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала международное сообщество осудить действия Армении.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала международное сообщество осудить действия Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении аппарата омбудсмена в связи с провокацией Армении 11 апреля.

В заявлении говорится, что, несмотря на неоднократные призывы к мировому сообществу и требованиям о необходимости прекращения Арменией военных провокаций, чтобы обеспечить мир и безопасность в регионе, эти провокации продолжаются. Это значит, что Армения не заинтересована в мирном процессе и не отказалась от своих агрессорских намерений.

"Армения препятствует мирному процессу в регионе, грубо нарушая нормы и принципы международного права и международного гуманитарного права. Я как уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики еще раз обращаюсь к мировому сообществу с призывом проявить твердую позицию в вопросе прекращения военных провокаций Армении и восстановления мира," - говорится в заявлении.

Отметим, что 11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, подвергли интенсивному огню из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении Лачынского района. В Минобороны Азербайджана сообщили о гибели и ранении азербайджанских военнослужащих в результате армянской провокации.