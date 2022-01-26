Омбудсмен Азербайджана ответила представителю Армении на мероприятии ОБСЕ

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева дала исчерпывающий ответ на необоснованные аргументы члена армянской делегации на проходящем под председательством Азербайджана Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Как передает Report, в своем выступлении Сабина Алиева заявила, что в нарушение всех норм международного гуманитарного права и прав человека Армения намеренно использовала запрещенные баллистические ракеты типа “Скад”, “Смерч”, “Искандер-М” и другие, кассетные бомбы, подвергала интенсивным обстрелам наши города и районы, в результате были убитые и ранены гражданские лица.
Омбудсмен заявила, что фундаментальные права на жизнь, собственность, право на справедливое судебное разбирательство около миллиона азербайджанцев, ставших вынужденными переселенцами в результате оккупационной политики Армении, были грубо нарушены.
С.Алиева рассказала о лицах, считающихся пропавшими без вести с Первой Карабахской войны, и подчеркнула, что до сегодняшнего дня противоположная сторона не предоставляет информацию о пропавших азербайджанцах.