Омбудсмен: Армения отказывается предоставлять достоверные карты минных полей

10:45 10 декабря в аппарате омбудсмена состоялось мероприятие по случаю Международного дня прав человека.

10 декабря в Аппарате омбудсмена состоялось мероприятие по случаю Международного дня прав человека.

Как сообщает Report, уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева заявила, что защита прав человека не должна ограничиваться только сегодняшним днем.

Омбудсмен напомнила, что в период оккупации около миллиона наших граждан стали вынужденными переселенцами, тем самым были нарушены их права.

По ее словам, минная опасность препятствует полному восстановлению прав этих людей: "Достоверность карт минных полей составляет только 25%. Мы неоднократно обращались в международные структуры. Однако Армения отказалась предоставить точные карты заминированных территорий. По этой причине наши граждане все еще гибнут и получают увечья в результате подрыва на минах".

Отметим, что в конце мероприятия были объявлены результаты традиционного конкурса журналистских работ "Права для всех!" по случаю Международного Дня прав человека.