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Оливер Вархели и Хикмет Гаджиев обсудили партнерство между ЕС и Азербайджаном

Оливер Вархели и Хикмет Гаджиев обсудили партнерство между ЕС и Азербайджаном Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели обсудил с помощник президента Азербайджанской Республики -- заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым партнерство между ЕС и Азербайдж
Внутренняя политика
3 февраля 2022 г. 19:24
Оливер Вархели и Хикмет Гаджиев обсудили партнерство между ЕС и Азербайджаном

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели обсудил с помощником президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым партнерство между ЕС и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом Оливер Вархели написал в Twitter.

"Сегодня в Баку прошла моя встреча с Хикметом Гаджиевым. В преддверии Консультативного совета Южного газового коридора мы говорили об энергетическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном, важности энергетической безопасности, обсудили укрепление нашего партнерства в рамках Экономического и инвестиционного плана, говорили о Южном Кавказе и поддержке ЕС", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq müzakirə olunub
Версия на английском языке Oliver Várhelyi, Hikmat Hajiyev discuss EU-Azerbaijan partnership

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